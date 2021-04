„Königin der Instrumente“ : Orgel-Reinigung in Barmstedts Heiligen-Geist-Kirche dauert acht Wochen

Unter anderem müssen die zwei Orgelbauer aus Wilhelmshaven 2400 Pfeifen kontrollieren. Ihre Arbeit kostet 30.000 Euro.

Barmstedt | Wer an einer Orgel arbeitet, muss vielseitig sein. Heiko Lorenz und Karl Friedrich Wieneke stellen dies gerade in der Heiligen-Geist-Kirche unter Beweis. Während Wieneke in dem Barmstedter Gotteshaus mit einer kleinen Säge ein Holzstück der Verkleidung anpasst, reinigt Lorenz eine der 2400 Pfeifen der „Königin der Instrumente“. Sie bleibt aber für die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.