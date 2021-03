Barmstedt : Gottesdienst erstmals wieder mit Besuchern in der Heiligen-Geist-Kirche

Pastor Raphael Steenbuck darf am 14. März bis zu 50 Gläubige im Gotteshaus begrüßen. Einen Livestream gibt es trotzdem.

Barmstedt | Die Kameras bleiben aufgebaut, denn den Livestream auf Youtube wird es weiterhin geben, und dennoch wird der Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche zu Barmstedt am Sonntag, 14. März, anders sein als in den vergangenen Wochen. Erstmals nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie darf Raphael Steenbuck bis zu 50 Gläubige in das Gotteshaus an der Chem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.