Barmstedter stellt Buch vor : Geflüchteter aus Südjemen schildert Integration in Corona-Zeiten

Etliche Theaterstücke hat Mohammed Ahmed Ali Mehdar in seiner alten Heimat geschrieben. Seit vier Jahren lebt er in Barmstedt. Nun ist sein erstes Buch auf Deutsch erschienen.

Barmstedt | Seit 2018 lebt Mohammed Ahmed Ali Mehdar in Barmstedt. Geboren 1955 im Südjemen, kam er als Flüchtling in sein neues Heimatland. Seine Erlebnisse hat er in einem Buch zusammen gefasst. Es trägt den Titel „Die Integration in der Corona-Zeit“. Ins Deutsche übersetzt wurde es von seinem Bekannten Ali Abdullah Abobakr Al-Gafri. Mohammed Ahmed Ali Mehda...

