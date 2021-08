Barmstedt : Gasalarm in öffentlicher Toilette

In der Bedürfnisanstalt am Küsterkamp war zuvor ein Mann zusammen gebrochen und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr stellte aber kein Kohlenstoffmonoxid fest.

