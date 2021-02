PiA für Erzieher : Weitere Kitas in Barmstedt wollen praxisintegrierte Ausbildung anbieten

In einer Kindertagesstätte läuft bereits die Praxisintegrierte Ausbildung für Erzieher, zwei andere wollen nachziehen.

Barmstedt | In der Kindertagesstätte Lütte Lüüd (Familienräume) an der Gebrüderstraße ist bereits seit August vergangenen Jahres eine junge Frau in der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (PiA) tätig. Die Kita Arche Noah (Diakonie, Bahnhofstraße) und die K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.