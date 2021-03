Barmstedt : „Kirche zum Mitnehmen“ und Online-Gottesdienste über Ostern

An der Heiligen-Geist-Kirche gibt es österlichen Segen to go. Virtuelle Gottesdienste laufen ab Gründonnerstag täglich.

Barmstedt | Zwei übereinander gespannte Leinen, jeweils gut fünf Meter lang, stehen an zwei Holzpfählen befestigt vor der Heiligen-Geist-Kirche. Noch sind sie leer. Rechtzeitig zum Osterfest aber werden die Pastorinnen und Pastoren die Bänder mit christlichen Osterbotschaften, Fotos vom Innenraum der verschlossenen Kirche sowie handgeschriebenen Segen bestücken. ...

