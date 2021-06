Barmstedt : Das gilt für die Freigabe der Badestelle am Rantzauer See

Pünktlich zum Ferienstart darf das kühle Nass wieder besucht werden. Eine „Corona-Aufsicht“ werde die Auslastung in dem Bereich kontrollieren, allerdings erfolge das Baden weiter auf eigene Gefahr.

Barmstedt | Das ist eine gute Nachricht für alle Wasserratten und Sonnenanbeter in Barmstedt und Umgebung. Pünktlich zu den Sommerferien öffnet am Montag, 21. Juni, die Badestelle am Rantzauer See ihre Pforten. Der kostenlose Zugang ist dann täglich von 12 bis 20 Uhr möglich. „Wir verstehen gut, dass die Besucher sich nach einem Aufenthalt an unserer Badestelle s...

