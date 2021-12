Barmstedt : Christa Steinhauer bleibt Vize-Chefin von Pflegeverband in SH

Die Geschäftsführerin des Barmstedter Unternehmens Mobile häusliche Pflege fordert mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung für die Arbeit der privaten Unternehmen.

Barmstedt | Christa Steinhauer aus Barmstedt ist erneut in den Vorstand der Landesgruppe Schleswig-Holstein des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) gewählt worden. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Mathias Steinbuck (Bargteheide) will sich Steinhauer als stellvertretende Vorsitzende in den nächsten zwei Jahren weiter im Verband engagier...

