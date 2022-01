Kuchen für die Polizei : Barmstedt: CDU dankt Helfern und Rettern

Frischer Kuchen für die Polizei und die Notfallsanitäter in Barmstedt. Wie in jedem Jahr übergaben Vertreter der CDU diese kleinen Aufmerksamkeiten des Danks am letzten Tag des Jahres.

Barmstedt | Silvesterbesuch für die Barmstedter Polizeiwache. Die CDU bedankte sich damit bei den Beamten für ihren Einsatz in 2021 und wünschte zudem ein frohes neues Jahr. Landtagsabgeordneter Peter Lehnert, der Barmstedter CDU-Vorsitzende Uwe Runge und Hauke Schmidt, der JU-Vorsitzende, bekräftigten das Dankeschön mit frischem Kuchen für die angehende Silveste...

