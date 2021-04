Blaulicht : Barmstedt: BMW-Fahrer rammt eine Mauer und flüchtet

Die Polizei konnte den Fahrzeughalter kurz darauf fassen. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Kreis Pinneberg | Wahrscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Einfluss von Alkohol ist am frühen Samstagmorgen (10. April) ein Autofahrer in eine rund zwei Meter Mauer in Barmstedt hineingefahren. Tatverdächtig ist laut der Barmstedter Polizei der 34-jährige Halter des grauen BMWs. Nach dem Unfall fanden die Beamten den Wagen verlassen vor, kurz darauf k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.