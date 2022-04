Barmstedter Regenbecken : Arbeiten am Küsterkamp sorgen für mehr Verkehr in der Innenstadt

Bis ins Jahr 2023 hinein sollen die Arbeiten nach Auskunft des AZV dauern. Direkt am Regenrückhaltebecken sei mit Lärm durch Baumaschinen zu rechnen. Das Becken ist ein wichtiger Hochwasserschutz für Barmstedt.

Barmstedt | Die Bauarbeiten am Regenrückhaltebecken Küsterkamp in Barmstedt beginnen am Montag (4. April). Das Becken wird auf Vordermann gebracht, um sein ursprüngliches Speichervolumen wiederherzustellen. Die Arbeiten werden, mit Unterbrechungen, bis ins Jahr 2023 hinein andauern. Das kündigt der Abwasserzweckverband Südholstein an. Die Straßen und Wege bleib...

