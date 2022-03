Bauvorhaben in Barmstedt : Angehöriger drängt beim „Haus Grüne Wolke“ zur Eile

Die Bauleitplanung für das Neubauvorhaben der heilpädagogischen Wohngemeinschaft läuft. Frank Mattutat fordert einen Baubeginn noch in diesem Jahr.

Barmstedt | Das Haus Grüne Wolke will an der Norderstraße neu bauen. Die Stadt Barmstedt stellt dafür einen Bebauungsplan auf; das Verfahren läuft. So weit scheint alles im Lot für die Zukunft der heilpädagogischen Wohngemeinschaft, die aktuell in einem ehemaligen Bauernhaus an der Austraße beheimatet ist. Was dieses Verfahren angeht, hat auch Geschäftsführer Mar...

