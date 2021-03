Barmstedt : Altöl fließt in Gully an der Seestraße – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat, die am Sonnabend (6. März) bemerkt wurde.

von Michael Bunk

11. März 2021, 17:00 Uhr

Barmstedt | Bereits am Sonnabend (6. März) ist es in Barmstedt an der Seestraße zu einer Gewässerverunreinigung gekommen. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte vermutlich Altöl in einem Gully an der Seestraße entsorgt. Geprüft werde nun, ob das Öl über den Oberflächenentwässerungskanal bis in den Rantzauer See geflossen ist.

Beamten der Barmstedter Polizeistation war um 15.45 Uhr die kleine Pfütze der schmierigen Substanz neben einem Gullydeckel aufgefallen. Diese habe nach Altöl gerochen. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn übernommen. Die Beamten suchen Zeugen, wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (04121) 40920 melden.

Anzeige wegen Gewässerverunreinigung

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, Schmutzwasser, Öl- und Farbreste und sonstige Chemikalien nicht über die Oberflächenentwässerungen zu entsorgen. Sie hat in diesem Fall gegen Unbekannt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen sowie Gewässerverunreinigung eingeleitet.