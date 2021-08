Barmstedt : Ärger um fehlende Hausnummern an der ehemaligen Genomühle

Das Hinweisschild für die vier Wohnblöcke ist umgefahren worden. Die Verwaltung hat ein neues bestellt, aber das dauert einigen Mietern zu lange. Sie befürchten, im Notfall vom Rettungswagen nicht gefunden zu werden.

Barmstedt | Das Ensemble rund um die ehemalige Geno-Mühle am Nappenhorn ist schön geworden. Geräumige Wohnungen, eine ansprechende Anlage und die Arbeiten am Altbau gehen auch gut voran. Auch Lydia Kuhlmann, die mit ihrem Ehemann im Mai 2020 in den vorderen der vier dreigeschossigen hell geklinkerten Blocks eingezogen ist, wohnt gerne dort. Die Eingänge liegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.