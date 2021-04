Barmstedt : So liefen die Arbeiten der AKN zwischen Elmshorn und Henstedt-Ulzburg

Neue Weiche, sanierte Bahnübergänge. Nach sechs Tagen Sperrung wird die Strecke ab dem 15. April wieder freigegeben.

Barmstedt | „Gleis-Power“ steht in großen blauen Buchstaben auf dem fast 28 Meter langen, knallgelben Ungetüm, das sich im Schneckentempo vom Barmstedter Bahnhof in Richtung Bahnübergang Mühlenstraße fortbewegt. „Power“ ist kein leeres Versprechen, die Maschine bietet, was draufsteht. Ihre Hydraulik rattert lautstark, wenn zwei riesige Klammern die beiden Gleisst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.