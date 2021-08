Barmstedt : 100 alte Mofas locken Besucher zum Rantzauer See

Viele Maschinen wurden am Ende des Tages prämiert. Als jüngster Teilnehmer war Lasse (10), Enkel von Veranstalter Gustav Heine, am Start.

Barmstedt | Mehr freie Plätze gab es im abgesperrten Innenraum nicht. 100 Mopeds unterschiedlicher Hersteller und aus den verschiedensten Baujahren standen am Sonntag (29. August) am Rantzauer See neben der Gaststätte Zum Bootssteg. „Das ist mehr als erhofft“, sagte Veranstalter Gustav Heine, der die vom Ordnungsamt erlaubte Höchstgrenze damit auch ausschöpfte. „...

