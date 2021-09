Feuer in Barmstedt : Bange Minuten für Hausbewohner bei Kellerbrand am Erlengrund

Die Flammen selbst wurden vom Wasser einer geplatzten Leitung zum größten Teil schon gelöscht bevor die Feuerwehr ins Untergeschoss vordrang. Personen wurden nicht verletzt.

Barmstedt | Bange Minuten für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Erlengrund in Barmstedt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1./2. September). Eine Mieterin bemerkte gegen 1.47 Uhr, dass das Treppenhaus des insgesamt vierstöckigen Gebäudes mit drei Eingängen vollkommen verraucht war. Der Weg nach draußen war ihnen abgeschnitten. Die Freiwilli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.