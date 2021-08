Bahnhof Elmshorn : AKN: Triebwagen springt nicht an

Ein weiterer Triebwagen gab Abschlepphilfe. Die Fahrgäste konnten die Fahrt fortsetzen.

Barmstedt/Elmshorn | Ein Triebwagen der AKN sprang am Donnerstagmittag (26. August) im Bahnhof Elmshorn nicht mehr an. Der folgende Triebwagen gab dem liegengebliebenen Triebwagen dann Abschlepphilfe. Die Fahrgäste durften bei der Abschleppfahrt trotzdem mitfahren. 5 Züge fielen in der Folge aus In Voßloch gelang es dem Fahrzeugführer des Triebwagens dann, den Motor...

