Barmstedter Badewonne : Rückkehr Richtung Normalität: Hallenbad erweitert Öffnungszeiten und Angebote

Seit Beginn der Herbstferien hat das Hallenbad länger auf, direkt nach den Ferien starten die ersten Fitnesskurse.

Barmstedt | Die Stadtwerke Barmstedt passen die Öffnungszeiten für die Badewonne an. Das Hallenbad am Rantzauer See ist ab sofort donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr; die vier Stunden dazwischen sind für Schwimmkurse reserviert. Am Wochenende ist von 10 bis 18 Uhr Badezeit, der Wellenbetrieb findet wieder stündlich statt; unmittelbar ...

