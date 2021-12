Ehrung für BMTV-Mitglied : Kein Kind ohne Sport: Barmstedterin Maren Hölscher zur Botschafterin ernannt

Die Auszeichnung fand während der zweitägigen Zukunftswerkstatt „Aktiv im Kinderschutz“ in Plön statt. Geehrt wurden sieben Persönlichkeiten aus dem organisierten Sport.

Barmstedt | Über eine Auszeichnung durch die Sportjugend Schleswig-Holstein darf sich Maren Hölscher freuen. In ihrer Funktion als Jugendschutzverantwortliche beim Barmstedter MTV stehe sie an der Spitze des Jugendschutz-Interventionsteams, heißt es in der Laudatio. Hölscher habe durch ihren persönlichen Einsatz maßgeblichen Anteil daran, dass ein umfangreiches J...

