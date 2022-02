Von der Idee zum Buch : Autor Carsten Wittmaack schreibt über „Gottes zweite Chance“

Wie entsteht eigentlich ein Buch? Redakteur Carsten Wittmaack will es ausprobieren und nimmt die Leser von shz.de mit auf die Reise. Heute stellt er den Inhalt seines Romans vor.

Barmstedt | Die Idee hatten schon viele: Ein Buch herausbringen. Doch wie läuft so ein Prozess eigentlich ab? Und was muss bei der Umsetzung alles beachtet werden? Ich will es ausprobieren. Ich bin Carsten Wittmaack, Autor und Redakteur des A. Beig Verlags. Heute folgt der zweite Teil. Im Januar habe ich erzählt, wie die einzelnen Schritte von der Idee zum fer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.