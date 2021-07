Barmstedter Grafenmord : Sonderausstellung erinnert an nie wirklich aufgeklärtes Verbrechen

Wie Reichsgraf Christian Detlef Rantzau ums Leben kam, scheint geklärt. Doch der folgende Prozess und die Urteilssprüche werfen bis heute Fragen auf.

Barmstedt | Er war einer der wohl spektakulärsten Kriminalfälle des ausgehenden Mittelalters. Ein echter Thriller, wie man heute sagen würde. Der Mord an Reichsgraf Christian Detlef Rantzau am 10. November 1721. In der Folge ging die Grafschaft Rantzau in den Besitz des dänischen Königs über, was Proteste des Kaisers und anderer Stände auslöste. Neue Quellen k...

