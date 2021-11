Vernissage in Galerie am Markt : Kunstfreunde Barmstedt spielen mit Licht und Schatten

Ausstellung und neuer Kalender – die auf 48 Mitglieder angewachsene Vereinigung hat das Thema gleich doppelt verarbeitet. Am Sonnabend, 13. November, ist Eröffnung der neuen Schau.

Barmstedt | Die Kunstfreunde Barmstedt wachsen. Die vor zweieinhalb Jahren gegründete Vereinigung umfasst mittlerweile 48 Kunstschaffende. 25 von ihnen sind an der nächsten Ausstellung unter dem Titel „Licht und Schatten“ beteiligt. Die Vernissage ist am Sonnabend, 13. November, von 11 bis 13 Uhr in der Galerie der Kunstfreunde, Am Markt 2, gegenüber dem Rathaus....

