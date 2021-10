Verkehr in Barmstedt : Außer der Brunnenstraße: Diese Straßen werden im November repariert

Stadt und LBV arbeiten Hand in Hand, um Missstände zu beseitigen. Zuletzt hatte Bürgermeisterin Heike Döpkes den Zustand der Brunnenstraße als desolat bezeichnet.

Barmstedt | Die orangefarbenen Markierungen auf der Moltkestraße – zwölf an der Zahl – sind inzwischen ein wenig verwaschen, doch ihren Zweck werden sie noch die kommenden Wochen erfüllen. Dann sollen die so gekennzeichneten Stellen und Schlaglöcher an der Barmstedter Einfallstraße endlich ausgebessert werden. Und nicht nur diese. Auch die Seestraße erhält bis zu...

