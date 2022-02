Quickborn : Aus Brasilien nach Bilsen: Das ist Tierärztin Marilia Ferrari Marsiglia

Die 32-Jährige kommt aus der Millionen-Metropole Sao Paulo, wohnt nun in Quickborn und arbeitet nun in der Pferdeklinik Bilsen. Nicht die einzigen Umstellungen für die Brasilianerin.

Bilsen/Quickborn | Die Corona-Krise hat Marilia Ferrari Marsiglia voll erwischt. Im Dezember 2019 hat sie ihr Masterstudium abgeschlossen, war auf Jobsuche. Ab März war alles dicht. Das galt in Deutschland ebenso wie in Brasilien. An der Universität von Sao Paulo hat Marsiglia sieben Jahre studiert, ihren Master im Bereich der Pferdechirurgie hat sie im Jockey Club Sao ...

