Stadtentwicklungskonzept : Auf dem Weg zu einem Leitfaden in Barmstedts Zukunft

Im Bau- und Umweltausschuss gab es Zustimmung für den Vorschlag, mit einem externen Experten und unter der Beteiligung der Bevölkerung so ein integriertes Konzept zu erstellen. Die Kosten werden hoch gefördert.

Barmstedt | So viel Einigkeit gibt es auch nicht alle Tage: Barmstedt bekommt ein städtebauliches Konzept, in dem „alles, was wir auf Agenda stehen haben, in Richtung Zukunft“ einfließen soll, wie Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) vor den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses sagte. „Wir würden einen guten Leitfaden an die Hand bekommen.“ Geplante B...

