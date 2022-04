Nach der Corona-Pause : Maibaumfest kehrt auf den Barmstedter Marktplatz zurück

Eigentlich stammt der Brauch aus Bayern. Doch längst schon haben Maibäume auch in Deutschlands Norden viele Anhänger. In Barmstedt helfen Feuerwehr und Landfrauen beim Maibaumfest am 1. Mai tatkräftig mit.

Barmstedt | Nach der Corona-Zwangspause steigt es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.