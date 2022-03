Barmstedt : Kein Scherz: Arne Tiedemann liest am 1. April in der Stadtbücherei

In seinem Programm „Man kriegt vielleicht den Jungen aus dem Dorf, aber nicht das Dorf aus dem Jungen!“ erzählt der Autor und Kolumnist vom Erwachsenwerden in der Provinz.

Barmstedt | Beruflich leitet Arne Tiedemann die Stadtbücherei in Elmshorn. Die verlässt der in Kollmar aufgewachsene Bibliothekar, Autor und Kolumnist regelmäßig für Lesungen – auch in Büchereien anderer Städte. Zum Beispiel Barmstedt am Freitag, 1. April – kein Aprilscherz. Eintritt kostest zehn Euro In seinem Programm „Man kriegt vielleicht den Jungen aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.