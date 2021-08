Anfrage der BALL : Was passiert in Barmstedt bei einem Starkregen-Szenario?

Die BALL fordert eine Einschätzung der Verwaltung, wie die Stadt bei einem ähnlichen Unwetterereignis wie im Juli in Rheinland-Pfalz und NRW betroffen wäre und wie sie darauf vorbereitet ist.

Barmstedt | Es ist eine einfache Frage zum Thema Regen: „Was würde passieren, wenn in Barmstedt 200 bis 240 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden fielen?“ Gestellt hat sie Günter Thiel, Fraktionsvorsitzender der BALL in der Stadtvertretung. Hintergrund ist natürlich die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, und letztlich will...

