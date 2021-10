Andreas Boost feiert Jubiläum : Ein Vierteljahrhundert der Edeka-Mann von Hörnerkirchen

1996 übernahm der heute 55-Jährige den deutlich kleineren Markt an der Kirchenstraße von seinen Eltern. Seit zwei Jahren ist er mit seinem neuen Markt an der Steinstraße zuhause.

Hörnerkirchen | Vor zwei Jahren eröffnete Andreas Boost seinen neuen Edeka-Markt in Hörnerkirchens Dorfzentrum. Der Standort an Hökis Hauptkreuzung wurde mit Bedacht gewählt. „Es war immer ein Ort für Geschäfte und für Kommunikation“, erklärte Bürgermeister Siegfried Winter anlässlich der Eröffnung im November 2019. Im Jahr 1950 habe es in Höki noch 30 Geschäfte gege...

