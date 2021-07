Amtsauschuss Rantzau : Für Baugebiete: Firmen-Vergaben sollen jetzt über Kreisstelle laufen

Die zentrale Vergabestelle des Kreises soll Korruption vorbeugen und obendrein günstiger arbeiten als es eine interne Lösung könnte. Gerechnet wird mit etwa 25 Vergabeverfahren pro Jahr.

Barmstedt/Amt Rantzau | In schöner Regelmäßigkeit müssen Kommunen Aufträge an externe Firmen vergeben. Vor allem bei neuen Baugebieten sind dabei schnell mal große Summen im Spiel. Die Mitglieder des Amtsausschusses Rantzau haben während ihrer jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, das Thema ab einem Auftragsvolumen von 10.000 Euro zukünftig an den Kreis vergeben zu wollen...

