Abfischen fällt aus : Herbstfest rund um den Bokeler See wird es wohl nie wieder geben

Nach der Corona-Zwangspause 2020 wird das Volksfest im Norden des Kreises Pinneberg kein Comeback erleben. Der Aufwand ist zu groß, und den Hotelgästen soll der Seeblick erhalten bleiben.

Bokel | Alles deutet darauf hin, dass das Abfisch-Fest rund um den Bokeler See ein für allemal Vergangenheit ist. Vor zwei Jahren wurde zuletzt abgefischt, schon 2020 fiel das Spektakel, das Besucher aus ganz Norddeutschland anzog, aufgrund von Corona aus. Auch in diesem Jahr wird es kein Abfischen am Bokeler See geben. Das kündigt Alexander Erich an, der als...

