Auf der A7 : Kollision beim Spurwechsel: Drei Verletzte bei Unfall nahe Kaltenkirchen

Offenbar wollten zwei Autofahrerinnen von zwei unterschiedlichen Fahrspuren gleichzeitig auf die mittlere wechseln.

Kaltenkirchen | Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind am Dienstag (3. August) drei Frauen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren laut Polizei am Abend beim Wechsel des Fahrstreifens kollidiert. Im Zuge der Aufräumarbeiten mussten zeitweise zwei Spuren in Richtung Hamburg gesperrt werden. Zwei Autofahrerinnen wollen auf dieselbe...

