45 Jahre bei der Sparkasse : Fast jeder Barmstedter kennt sie: Petra Kluge geht in den Ruhestand

Das Ende einer Ära: Launig-fröhliche Verabschiedung in der Filiale in der Barmstedter Königstraße. Mit Petra Kluge geht die Chefin vom Service in Rente.

Barmstedt | Die Chefin vom Service geht in Rente. Was viele ältere Kunden der Sparkasse in Barmstedt mit großem Bedauern zur Kenntnis nahmen. Ganz nach dem Motto: „Wo soll ich denn jetzt hin?“ Nach 45 Jahren Dienst bei der Sparkasse geht Petra Kluge in den wohlverdienten Ruhestand. Ab 1987 nur noch Barmstedt Bei der Verabschiedung in der Filiale in der Köni...

