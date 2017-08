Baubeginn: 2018 : 40 Bewerber für Neubaugebiet in Bokholt-Hanredder

vergrößern 1 von 1 Foto: Siegfried Schilling 1 von 1

Bokholt-Hanredder | Im Ortsteil Offenau der Gemeinde Bokholt-Hanredder soll ein neues Wohnbaugebiet mit etwa 35 bis 40 Wohneinheiten (Einfamilien- und Doppelhäuser) und einer durchschnittlichen Grundstücksgröße von 600 Quadratmetern entstehen. Dabei ist eine Art der Bebauung vorgesehen, wie sie heutzutage üblich ist: Der Baustil soll zum dörflichen Charakter des Ortes passen.

„Im Augenblick läuft die Terminkette“, wie die Vorsitzende des örtlichen Bau- und Planungsausschusses, Katrin Schrade, formuliert. „Das bedeutet unter anderem, dass beispielsweise das beauftragte Ingenieurbüro Reese + Wulff den Entwurf der Baupläne erarbeitet, den es dann Vertretern der Gemeinde vorstellen wird.“ Die letzte Entscheidung habe dann die Gemeindevertretung, die über den fertig ausgearbeiteten Entwurf befindet.

Eingebunden in den gesamten Prozess sind üblicherweise auch die Träger öffentlicher Belange, die zum Projekt Stellungnahmen abgeben müssen. In diesem Zusammenhang teilt die Ausschussvorsitzende mit, dass die von der Stadt Elmshorn vorgetragenen Bedenken gegen die Bauleitplanung mittlerweile bereinigt worden seien. So war unter anderem die Befürchtung geäußert worden, dass durch die Ausweisung einer Wohnbaufläche in direkter Angrenzung an den Siedlungskörper Elmshorns der Stadt Einwohner abgeworben sowie Elmshorner Funktionen genutzt werden könnten – mit der Folge größerer Pendlerströme und einer Verschärfung der Parkplatzsituation. Durch das neue Baugebiet steigt die Einwohnerzahl von Bokholt-Hanredder voraussichtlich um etwa 120 Menschen – das ist für eine kleine Gemeinde wie diese schon beträchtlich. „Außer Familien mit Kindern sind es immer häufiger auch ältere Menschen, die sich für ein solches Wohnbauprojekt interessieren: Sie wollen eine kleinere, barrierefreie Wohneinheit“, weiß Schrade. „Aber auch Singles melden sich.“ Aktuell liegt dem Amt Rantzau eine Liste von etwa 40 Bewerberinnen und Bewerbern vor. Über die Vergabebedingungen und die Grundstückspreise wird noch beraten. Mit dem Baubeginn kann etwa Mitte 2018 gerechnet werden.

von Siegfried Schilling

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:00 Uhr