Amt Rantzau und Polizei suchen nach Zeugen : 40 Altreifen im Wald bei Gross Offenseth-Aspern entsorgt

Der Müll war vermutlich vor rund einer Woche dort abgeladen worden.

Silvia Dammer

30. August 2019, 12:30 Uhr

Groß-Offenseth-Aspern | Da wollte sich wohl jemand die Kosten für die Entsorgung von Altreifen sparen: In der Feldmark und an der Straße Hütten in Groß-Offenseth-Aspern haben Unbekannte 40 Altreifen und diverse Verpackungen von Kfz-Teilen entsorgt. Sabine Preuß vom Ordnungsamt des Amts Rantzau vermutet, dass der Müll dort wahrscheinlich in der Nacht vom 25. zum 26. August abgelegt wurde. Augenscheinlich handele es sich um den selben Täter.

Wie von Martin Zientz, Polizei Barmstedt zu erfahren war, befand sich darunter kein umweltgefährdender Abfall, daher liege hier keine Umweltstraftat vor. Dennoch bleibt es eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden muss, „denn die Kosten für die Entsorgung dieses Mülls gehen zu lasten des Steuerzahlers“, so Zientz. Um den oder die Täter ausfindig zu machen, bittet das Ordnungsamt um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (04123) 688141.

