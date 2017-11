Bokholt-Hanredder : 31-Jähriger stirbt nahe eines Bahnübergangs

vergrößern 1 von 1 Foto: Uthoff 1 von 1

von Andreas Dirbach und Christian Uthoff

erstellt am 25.Nov.2017 | 17:58 Uhr

Bokholt-Hanredder | Ein tödlicher Unfall hat sich am Sonnabend in den frühen Morgenstunden nahe des Bahnübergangs Hanredder in Bokholt-Hanredder ereignet: Ein 31-jähriger Mann aus Elmshorn wurde nach Angaben der Polizei um 6.43 Uhr in der Nähe des Bahnübergangs von einem Triebwagen der AKN erfasst und tödlich verletzt. Der Zug soll sich auf dem Weg von Elmshorn in Richtung Barmstedt befunden haben. Über die genaueren Umstände, die zu dem Unglück geführt haben, machte die Polizei bislang keine Angaben – diese seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Die fünf Personen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befangen, blieben unverletzt, der Zugführer wurde durch einen Notfallmanager der Regionalbahn betreut. Die Bahnstrecke wurde bereits am Vormittag wieder freigegeben. Im Einsatz waren außer Rettungdienst und Notarzt die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Bokholt-Hanredder.