Frauen-Volleyball-Regionalliga : 3:0 gegen Wiker SV: VG Elmshorn sicher in der Aufstiegsrunde

Nach dem Heimsieg gegen die Kielerinnen kann auch rechnerisch nichts mehr schief gehen. Die Mannschaft von Trainer Michael Behrmann zeigte sich nach vierwöchiger Pause in guter Verfassung.

von Jonas Altwein

16. Januar 2022, 18:35 Uhr

Johnson & Johnson, Biontech und Moderna. „Jetzt fehlt nur noch Astrazeneca.“ Michael Behrmann, Trainer der VG Elmshorn, war am Sonntagnachmittag (16. Januar) zu Scherzen aufgelegt. Der Volleyballcoach berichtete, er habe seit dem Frühjahr 2021 drei verschiedene Impfstoffe erhalten und sei jetzt quasi „doppelt geboostert“.

Mal wieder nur drei Sätze benötigten seine Regionalliga-Volleyballerinnen gegen den Wiker SV, um sich mit einem verdienten 3:0-Erfolg vorzeitig für die am Monatsende beginnende Aufstiegsrunde zu qualifizieren. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung, wenn man bedenkt, dass wir jetzt zweimal in Folge vier Wochen Pause hatten“, sagte Behrmann.

Zwei Spielausfälle mit Corona-Hintergrund

Zur Erinnerung: Das einzige Pflichtspiel seit dem 21. November des Vorjahres hatten die Elmshornerinnen am 19. Dezember gegen Tabellenführer VC Norderstedt (2:3). Das Auswärtsspiel am zweiten Adventswochenende beim Schweriner SC III fiel kurzfristig aus, zum Punktspiel am 8. Januar trat der VC Greifswald wegen ausufernder Corona-Zahlen im eigenen Landkreis nicht an.

Unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, zusätzlich zur neuen 2G-Plus-Regel wurde in der Elmshorner Boje-C.-Steffen-Halle ohne Zuschauer gespielt, zeigten die VGE-Frauen schnell, dass sie auch in der unfreiwillig verlängerten Winterpause nichts verlernt haben. Angeführt von den erfahrenen Leistungsträgerinnen wie Anne Schmitt, Susanne Maier und auch Katja Saß, die später vom Gegner zur besten Spielerin gewählt wurde, dominierte das Behrmann-Team den Schlagabtausch im ersten Satz nach Belieben. Nach gerade mal 20 Minuten stand ein überdeutliches 25:13 zu Buche.

Spannung bis zum Schluss

Die Gäste aus der Landeshauptstadt steckten jedoch nicht auf und wollten ihre Minimal-Chance zum Erreichen der Aufstiegsrunde wahren. Dafür wäre nach dem Drei-Punkte-Erfolg des SV Warnemünde am Vortag mindestens ein Punkt in Elmshorn nötig gewesen. Dass dieses Vorhaben nicht gelingen sollte, lag trotz einer ansehnlichen Steigerung letztlich an der höheren, individuellen Qualität auf Gastgeber-Seite.

So war der Wiker SV im zweiten (25:23) und dritten Abschnitt (29:27) nah dran an einem Satzgewinn, im entscheidenden Moment Schlug das Pendel jedoch zu Gunsten des Tabellenzweiten aus. „Nach dem starken ersten Satz haben wir etwas nachgelassen. Wenn es drauf ankam, war aber auf meine Spielerinnen Verlass“, resümierte VGE-Coach Behrmann. Zumindest eine Konstante in gerade wieder unsicheren Corona-Zeiten.