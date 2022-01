Neue Corona-Regeln : 2G+: BMTV stemmt erneuten Mehraufwand – Kritik am Zeitmanagement aus Kiel

Wer in der Halle seinem Sport nachgehen möchte, muss nun 2G+ erfüllen. BMTV-Chef Hartmut Kinastowski sieht seinen Verein dafür gut aufgestellt.

13. Januar 2022, 18:00 Uhr

Neue Regeln, mehr Arbeit für die Sportvereine. Auch der Barmstedter MTV hat am Mittwoch (12. Januar) umsetzen müssen, was nun die Ausbreitung von Corona eindämmen soll: Beim Sport unter Dach gilt nun 2Gplus verbindlich. Wer mitmachen will, muss also entweder seinen Impfbooster erhalten haben und einen negativen Schnelltest vorlegen.

Verordnung kam zweieinhalb Stunden vor Inkrafttreten

Die Zeit zwischen offizieller Kenntnisnahme und Umsetzung betrug nur wenige Stunden – und das lässt bei Hartmut Kinastowski den Blutdruck anschwellen. „Die neue Landesverordnung ist am Dienstag um 21.30 Uhr online gegangen und musste zu Mittwoch umgesetzt werden“, klagt der Vorsitzende des Barmstedter MTV über ein „großes Problem“ und präzisiert, welche Schritte im wahrsten Sinne des Wortes quasi über Nacht genommen werden mussten: Übersetzung des Beamtendeutschs der Verordnung, Prüfen und Anpassen des vorhandenen Hygienekonzepts, das geänderte Hygienekonzept von der Stadt genehmigen lassen – der BMTV nutzt auch öffentliche Sportstätten – und nicht zuletzt die interne Kommunikation mit den größtenteils ehrenamtlich tätigen Übungsleitern und Trainern. Kinstastowski fasst dieses Zeitmanagement des Landes so zusammen: „Das ist ein No-Go und absolut unverständlich.“ Schließlich drohten bei Nichtbeachtung Bußgelder.

Hilfe durch Vorab-Infos vom KSV Pinneberg

Dass die neuen Vorschriften zu 2Gplus bei Sport in Innenräumen den BMTV dann doch nicht völlig unerwartet ereilt haben, führt Kinastowski auch auf die Arbeit des Kreissportverbandes (KSV) Pinneberg) zurück. Dessen Geschäftsführer Karsten Tiedemann hatte die entsprechenden Nachrichten, dass dies so kommen könnte, bereits am Wochenende in die Vereine gestreut. „So konnten wir unsere Mitglieder darüber informieren“, sagt Kinastowski.

Info: Das sagt der KSV Pinneberg Info: Das sagt der KSV Pinneberg Der Kreissportverband (KSV) Pinneberg versucht, den Vereinen Hilfestellungen in der Corona-Lage zu geben. „Das Thema ist unübersichtlich, aber der Bußgeldkatalog steht schon“, sagt dessen Geschäftsführer Karsten Tiedemann. Unter anderem hat der Verband auf seiner Homepage eine sehr gute Übersicht erstellt, wer unter welchen Bedingungen Indoor-Sport betreiben darf. Generell ist Tiedemann froh, dass ein Lockdown am Vereinssport vorbei gegangen ist. Er weiß aber auch: „Die Vereine werden wirtschaftliche Folgen zu spüren bekommen und einer Erholung der Mitgliederbestände dienen die Maßnahmen sicher nicht." Dabei habe sich in den vergangenen knapp zwei Jahren gezeigt: „Die Leute brauchen Bewegung und Spaß.“Der Weg aus der Pandemie führt für ihn auch nur über den Piks: „Impfen und Boostern lohnt sich“, ist er überzeugt.

Das Resultat: Die ersten Frauen, die am Mittwoch zur Rückengymnastik bei Susanne Hauschild in der Vereinshalle an der Schulstraße kamen, hatten alle ein Zertifikat über ihre Booster-Impfung dabei - entweder auf dem Smartphone oder als ausgedruckten QR-Code. Überprüfen musste Hauschild diese natürlich trotzdem. Die Übungsleiter des BMTV haben dafür die Covpass-App auf ihrem Smartphone installiert. „Das ist ein Aufwand, der ist nicht ohne“, weiß Kinastowski.

Wir sind aktuell bei den Mitgliederzahlen exakt da, wo wir vor Beginn der Corona-Krise waren. Hartmut Kinastowski, BMTV-Vorsitzender

In allen Gruppen müssten die Mitglieder aufs Neue darauf kontrolliert werden, entweder bereits dreifach gegen Corona geimpft zu sein oder einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen zu können. Bei Schülern reicht ein einmaliger Nachweis über regelmäßige Schultestungen. Gleiches gilt natürlich auch für Übungsleiter und Trainer.

Übungsleiter immer mit eingebunden

Die ersten Reaktionen auf die neuerlichen Einschränkungen seien verständnisvoll, sagt Kinastowski. Nur wenige würden die nun verordneten Testungen nicht mitmachen wollen. „Austritte wird es, so hoffe ich, nicht geben. Wir sind aktuell bei den Mitgliederzahlen exakt da, wo wir vor Beginn der Corona-Krise waren“, so der BMTV-Chef. Er führt dies auch auf den offene Umgang innerhalb des BMTV mit der Pandemie zurück. „Wir haben die Mitglieder und Übungsleiter in den vergangenen zwei Jahren immer mit eingebunden in unsere Entscheidungen.“