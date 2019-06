25 Jahre: Heede dankt Offermann

Seit einem Vierteljahrhundert engagiert sich Reimer Offermann als Bürgermeister der Gemeinde, in der er auch geboren wurde

Heede | 1978 trat er in den Gemeinderat ein, seit 1994 ist er Bürgermeister in Heede: Amt und Gemeinde haben Reimer Offermann (FWG) am Donnerstagabend für 25 Dienstjahre als Heeder Bürgermeister geehrt. „Man muss nicht viel tun – nur warten, bis 25 Jahre um sind“, sagte er schmunzelnd, nachdem er die Glückwünsche der Gemeindevertreter entgegengenommen hatte. Denn einfach nur gewartet hat Offermann keinesfalls: Gemeinderatsmitglied Carsten Herrmann (FWG) hatte zuvor geschildert, wie stark sich Offermann bislang während seiner Bürgermeisterzeit für Heeder Belange und seine Mitmenschen eingesetzt habe.

9184 Tage sei es her, dass Offermann vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt wurde, berichtete Herrmann. Seitdem habe er viel erledigt, angestoßen und umgesetzt. Der 69-Jährige habe sich unter anderem für ein Heeder Neubaugebiet, die Fortführung des Krückauwanderwegs bis nach Langeln, den Ausbau der Straßenbeleuchtung, das Unterbringen von Flüchtlingen sowie den Trägerwechsel beim Kindergarten Hemdingen engagiert. Nebenbei habe Offermann noch eine Chronik für die Gemeinde verfasst, vertrete die Interessen Heedes und des Amts Rantzau in überörtlichen Verbänden wie dem Wegeunterhaltungsverband und und vertrete Amtsdirektor Heinz Brandt bei Abwesenheit. Ende 2018 erhielt Offermann für sein Wirken das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland (wir berichteten). „Im Namen der Heeder Bürger möchten wir dir Dank aussprechen“, sagte Herrmann, der mit Helmut Lohse (FWG) und Ingo Holm (GHW) die Präsente – darunter eine eigens angefertigte Urkunde – überreichte.

Offermann betonte, dass es für ehrenamtliche Kommunalpolitiker eine Prioritätenliste gebe: erst die Familie, dann der Job, dann die Gemeinde. „Nie anders. Das führt sonst zu Konflikten.“ In 25 Jahren hätten er und die Gemeinde nicht jeden Wunsch und nicht jede Bitte erfüllen können, um es jedem Recht zu machen. „Es gibt gesetzliche Auflagen, an die wir uns halten müssen.“ Als Beispiel nannte Offermann das Bauen. „Da kann es sein, dass man leider aneckt.“ Besonders in einem kleinen Dorf sei das wiederum schwierig.

Mit 32 Gemeindevertretern habe er während seiner Zeit als Bürgermeister zusammengearbeitet, berichtete Offermann weiter. „Von vielen mussten wir uns schon verabschieden“, sagte er leise. In der jetzigen Runde fühle er sich aber sehr wohl, betonte er. Und: „Wir werden nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden.“ Im Nachhinein sei man immer schlauer – aber es sei wichtig, Entscheidungen zu fällen. „Wer keine Entscheidung trifft, hat schon verloren.“

Was hat sich im Ort verändert, seit dem Offermann in den Gemeinderat eingestiegen ist? Der dörfliche Charakter sei 1978 noch weiter verbreitet gewesen, sagte Offermann im Gespräch mit unserer Zeitung. Früher habe es mehr Landwirte gegeben, heute prägten auch kleine und große Gewerbebetriebe das Bild Heedes, die wiederum auch andere Anforderungen hätten. „Was mir Mut macht, ist, wie engagiert heute junge Leute für ihre Position kämpfen“, so der Bürgermeister weiter.