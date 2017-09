Unverzichtbarer Ort für Kinder : 20 Jahre Grundschule „Mauseloch“

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Uthoff 1 von 2

Hemdingen | Stolz öffnet Corinna Meier die Tür zum neuen Reich des Hemdinger Mauselochs im Obergeschoss. Hellgrüne Teppiche liegen auf dem Boden, Kisten mit Spielzeug türmen sich in der Mitte auf. Und in einer Ecke steht ein bequemes Sofa, das zum Ausruhen einlädt. Durch die Fenster und die große Glastür fällt viel Licht in das Zimmer. Aufgrund der hellen Farben wirkt es dazu sehr modern. „Dieser Raum wird auch dringend benötigt“, sagt die Leiterin der Betreuten Grundschule Hemdingen. 50 Kinder werden im Haus mittlerweile von den acht Mitarbeitern betreut. Der andere Raum im Erdgeschoss des Gebäudes an der Barmstedter Straße habe dafür längst nicht mehr ausgereicht. Ende 2015 hatte der Schulausschuss für die Grundschule Hemdingen beschlossen, den Dachboden der Schule auszubauen und dem „Mauseloch“ mehr Platz zu verschaffen. Es war nicht die einzige große Veränderung in den vergangenen 20 Jahren.

1996 gründete sich eine Elterninitiative, um die regelmäßige Betreuung der Schulkinder in Hemdingen zu sichern. Im Oktober 1997 öffnete das „Mauseloch“, 1999 wurde der entsprechende Verein gegründet. Finanziert wird der Verein durch die Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse des Lands sowie die vier Gemeinden Bilsen, Heede, Hemdingen und Langeln als Schulträger. Mehr Infos zu den Angeboten der Betreuten Grundschule gibt es im Internet.

Im Oktober 1997 öffneten sich erstmals die Türen des Hemdinger „Mauselochs“ , berichten Meier und die erste Vorsitzende des Betreuungsvereins, Tina Siems. Alles habe aber 1996 mit einer Elterninitiative begonnen. Teilweise sei der Unterricht damals schon früh zu Ende gewesen oder habe spät begonnen. „Die Eltern kamen in Schwierigkeiten“, erinnert sich Meier, die seit Januar 1998 beim „Mauseloch“ dabei ist. Anfangs seien die Kinder daher in der Zeit von 8 bis 12 Uhr betreut worden.

Seitdem hat sich in der Gesellschaft und Schulpolitik viel verändert. Das spiegelt sich in den heutigen Betreuungszeiten wider. Sie reichen mittlerweile von 6.45 Uhr bis 17 Uhr. „Es geht nicht mehr anders“, sagt Meier. In der heutigen Zeit müssten häufig beide Elternteile arbeiten gehen, weil ein Einkommen nicht ausreiche, um sich noch etwas leisten zu können. Diese Entwicklung sei traurig, aber: „Das ist die Entwicklung, und daher werden wir gebraucht. Und die Kinder nehmen unser Angebot gern an.“ Zudem gebe es auch Elternteile, die einfach gern wieder arbeiten gehen und daher das Angebot des „Mauselochs“ annehmen würden, fügt Siems hinzu.

Die Betreute Grundschule hat mittlerweile nicht nur während der Schulzeiten, sondern auch in den Ferien geöffnet. An den ersten fünf Tagen der Oster- und Herbst- sowie den ersten zehn Tagen der Sommerferien bietet das „Mauseloch“ eine Vollzeit-Betreuung an. Zahlreiche Ferienbilder an den Wänden zeugen vom Einfallsreichtum der Mitarbeiter und dem Spaß der Kinder an den Angeboten. „Wir versuchen, dann Ausflüge zu machen“, erzählt Meier. „Manchmal verfluchen mich die Kinder auch, wenn wir mal 28 000 Schritte bis in die Heeder Tannen und zurück gehen.“ Aber gerade im Sommer sei es nicht möglich, sich nur im Gebäude aufzuhalten. Auch eine Hausaufgabenhilfe wird angeboten, wobei Siems und Meier betonen, dass der Fokus auch nur darauf liege. „Wir machen keinen Nachhilfeunterricht, und wir kontrollieren die Aufgaben nicht.“

Neu außer dem ausgebauten Dachgeschoss, das das „Mauseloch“ seit etwa einem dreiviertel Jahr nutzt, ist auch die Kücheneinrichtung. „Ich bin froh, dass wir das haben“, sagt Meier. Die etwa 50 Jahre alten Geräte und Arbeitsplatten waren in den Sommerferien ausgetauscht worden. Besonders dankbar sei sie dem ehemaligen Bilsener Bürgermeister Rainer Ute Harms, so Meier. Er habe sich vor 20 Jahren dafür eingesetzt, dass der Verein einen Raum bekommt. „Ohne ihn wäre es nicht gegangen.“ Auch die Mitglieder des Hemdinger Schulausschusses samt dem Vorsitzenden Reimer Offermann „stehen immer an unserer Seite“, betont sie. Hausmeister Jörn Clasen helfe, alle Probleme zu lösen. „Und ich habe das beste Team, das man sich wünschen kann.“

Heutzutage sei das „Mauseloch“ unverzichtbar für den Schulbetrieb, so Meier weiter. „Potenzielle Neubürger rufen häufig bei uns an und erkundigen sich, ob ein Platz frei ist und es überhaupt eine Betreute Grundschule gibt.“ Bei einer Entscheidung für oder gegen einen Wohnort sei das häufig ein entscheidender Faktor.

Das 20-jährige Bestehen wird morgen in der Zeit von 11 bis 15 Uhr mit einem Fest gefeiert. Es werden Spiele und Kinderschminken angeboten, zudem wird ein Glücksrad aufgestellt. Für Kaffee, Kuchen, Hot Dogs und alkoholfreie Getränke ist gesorgt. Spenden und Einnahmen kommen den Kindern des „Mauselochs“ zugute.