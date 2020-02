Polizei sucht nach Zeugen : 100 Meter Kupferkabel in Barmstedt gestohlen

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Barmstedter Polizei zu melden.

von Christian Uthoff

11. Februar 2020, 12:35 Uhr

Barmstedt | Nach dem Diebstahl von großen Mengen an Kupferkabeln in Barmstedt ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Wie Pressesprecher Steffen Büntjen berichtete, waren am vergangenen Wochenende etwa 100 Meter der Kabel von einer Baustelle im Nappenhorn entwendet worden. Die Polizei Barmstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Laut Büntjen hatte sich der Diebstahl zwischen Freitagabend (7. Februar) und Montagmorgen (10. Februar 2020) ereignet. Unbekannten entwendeten von der Baustelle im Nappenhorn die Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. In der Vergangenheit sei es bereits zu ähnlich gelagerten Taten gekommen, so Büntjen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (04123) 68 40 80 entgegen. Bei verdächtigen Beobachtungen stehe darüber hinaus rund um die Uhr der Polizei-Notruf unter 110 zur Verfügung.

