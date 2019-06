100 Jahre trockene Füße

Wasser- und Bodenverband Hörner Au feiert Jubiläum / 50 geladene Gäste blicken in Bokel auf lange Geschichte zurück

17. Juni 2019

Bokel | Verbandsvorsteher Hans-Peter Kröger machte aus dem Jubiläum eine Familienfeier. Aus dem Landesarchiv hatte er sich das Protokoll der Gründungsversammlung der Wassergenossenschaft Hörner Au besorgt: „Die Namen sind ja interessant.“ Und zu fast jedem Namen kannte Kröger oder einer der 50 geladenen Gäste den Hof oder war selbst Nachfahre. „Günther, das ist dein Urgroßvater!“, sprach Kröger den Osterhorner Günther Thieß an, dessen Vorfahr erster Vorsitzender der Genossenschaft war.

Die Genossenschaft heißt inzwischen Wasser- und Bodenverband Hörner Au, und der feierte am Donnerstag in der Bokeler Dörpstuv Jubiläum: „Auf die Minute“ vor 100 Jahren war er gegründet worden, am 13. Juni 1919 um 18 Uhr. Den „Mut der Vorfahren“, das komplexe Entwässerungssystem aufzubauen, das noch heute im Betrieb ist, den lobte Amtsvorsteher Bernd Reimers in seinem Grußwort. Kröger, seit 1992 Verbandsvorsteher, befand: „So eine Entwässerung, die hätten wir nie mehr hingekriegt.“

Kröger ist Altenteiler, viele Aktive im Verband sind aktive oder ehemalige Landwirte: „Im Laufe der Zeit hatten wohl alle Bauern irgendeine Funktion“, vermutete der Vorsteher. Das Land entwässern, damit es genutzt werden kann, das ist bis heute der Existenzgrund für den Verband. Inzwischen gehören allerdings auch Belange des Naturschutzes zu seinen Aufgaben.

Wie kompliziert es ist, in den Hörner-Dörfern für trockene Füße und Wege zu sorgen, das erklärte Amts-Archivar Helmut Trede in seinem historischen Vortrag: „Wir müssen zurück bis in die Eiszeit, um das zu verstehen“. Damals wurde die Landschaft so geformt, das der Einzugsbereich der Hörner Au in einer Niederung zwischen Höhenzügen liegt und „früher immer nass, sumpfig, in den Wintermonaten überschwemmt“ war. 1680 wurde dagegen ein erster Kanal gegraben, der von Hübek am Nordende Westerhorns nach Wittenbergen zur Stör führte. Von diesem Kanal ist heute kaum noch etwas zu sehen. Der zweite Kanal in der Gegend besteht noch heute: Der Moorkanal, der bei Münsterdorf in die Stör mündet.

Anfang des 20. Jahrhunderts gründete sich die Wassergenossenschaft Hörner Au, um einen weiteren Kanal zu bauen, den Randkanal, der bei der Kaisermühle in Wittenbergen in die Stör mündet. Als dritte Maßnahme zur Entwässerung wurden die beiden Kanäle um ein Unterschöpfwerk ergänzt, das Wasser aus der Region Auufer/Tütigmoor in einen der beiden Kanäle pumpt, je nach Wasserstand. Ähnlich alt wie die Probleme mit dem Wasser ist der Streit, berichtete Trede. Denn der Moorkanal wurde im Laufe der Zeit zu einem wichtigen Schifffahrtsweg. Im Jahr 1900 passierten rund 3000 Schiffe die Münsterdorfer Schleuse.

Für die Schiffe wollten die Besitzer des Kanals, die Grafen Rantzau in Breitenburg, einen möglichst hohen Wasserstand im Kanal haben. Die Dorfbewohner in der Niederung brauchten für die Entwässerung dagegen einen niedrigen Wasserstand. In ihrem Namen stritt sich das Amt Barmstedt mit den Rantzaus. An lange Auseinandersetzungen mit den Adligen erinnerte sich auch Vorsteher Hans-Peter Kröger.

Mitglied im Wasser- und Bodenverband ist jeder Grundstückseigentümer im Verbandsgebiet, zu dem Gemeinden in drei Kreisen gehören. Komplett sind Bokel und Osterhorn drin, teilweise Westerhorn, Brande-Hörnerkirchen, Groß Offenseth, Mönkloh, Weddelbrook, Münsterdorf, Lägerdorf, Moordiek, Auufer, Wulfsmoor und Hingstheide.

Der Verband bewirtschaftet eine Fläche von 7800 Hektar. Pro Jahr werden aus diesem Gebiet 18 Millionen Kubikmeter Wasser abgeführt, das sind pro Tag 50 Millionen Liter, oder umgerechnet knapp 24 olympiareife Schwimmbecken mit 50 Metern Länge, acht Bahnen und zwei Metern Wassertiefe.