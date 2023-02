Lesly Köllner (li.) und Jolina Lauenburger freuen sich auf die Besucher des Circus Bravo, der derzeit im Kreis Stormarn gastiert. Foto: Susanne Link up-down up-down Besuch beim Aufbau Clowns, Akrobaten und Tiere: Circus Bravo gastiert in Siek Von Susanne Link | 08.02.2023, 16:53 Uhr

In der Gemeinde Siek (Kreis Stormarn) baut derzeit der Circus Bravo seine Manege auf. Lesly Köllner berichtet vor der Premiere am Freitag über das Leben im Zirkus, was Gäste erwarten können und wie das Team Krisen meistert.