Michael Klamp (Sportverein), Eike Stirner, Bürgermeister Andreas Jendrejewski, Simon Stirner und Bernd Koppe laden zum Hoffest in Hammoor ein. Foto: Jens Peter Meier up-down up-down „Rock dat Dörp“ Zauberei, Puppentheater und Biker: Das erste Hoffest in Hammoor Von Jens-Peter Meier | 29.06.2023, 12:30 Uhr

„Rock dat Dörp“ tritt die Nachfolge früherer Scheunenfeste an. Was beim ersten Hoffest in Hammoor geplant ist, erzählten jetzt die Organisatoren.