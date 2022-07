Die Gemeinde Hammoor arbeitet an einem Ortsentwicklungskonzept und beteiligt die Bürger FOTO: hfr up-down up-down Ortsentwicklungskonzept Workshop: Hammoor will Gemeinde der Zukunft entwickeln Von Finn Fischer | 03.07.2022, 14:47 Uhr

Die Gemeinde Hammoor will attraktiver werden und hat dafür ein Ortsentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. In einem Workshop wurden Ende Juni erste Projektideen präsentiert.