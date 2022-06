Das Wohnquartier Erlenhof in Ahrensburg, dass von den Büros hage.felshart.griesenberg Architekten BDA“ und „Bischof Architekten“ entworfen wurde. FOTO: Bischof Architekten Ahrensburg Wohnquartier Erlenhof ist für den „Tag der Architektur“ ausgewählt Von Susanne Link | 10.06.2022, 13:27 Uhr

Jedes Jahr laden die Architektenkammern der Länder dazu ein, ausgewiesene Werke zeitgenössischer Baukunst in ihrer unmittelbaren Umgebung zu besichtigen. Eine Jury wählte in diesem Jahr das Wohnquartier Erlenhof als eines von 28 Projekten aus, die am Wochenende präsentiert werden.