Einer Konzeptidee nach sollte in Bargteheide ein Wohnprojekt mit Tiny Houses entstehen. Was ist daraus geworden? Symbolfoto: Mira Nagar up-down up-down Alternatives Wohnprojekt Wohnen auf Rädern in Bargteheide: Was wurde aus der Tiny House Siedlung? Von Finn Fischer | 23.01.2023, 17:55 Uhr

Eine Tiny House Siedlung für Bargteheide. Diese Idee wurde vor einigen Jahren der Politik vorgestellt. Das Stormarner Tageblatt hat bei Bürgermeisterin Gabriele Hettwer (parteilos) nachgefragt, ob Wohnen in einem Mobilheim in ihrer Stadt bald eine günstige Alternative zu einer Mietwohnung ist. Und was sie von dem neuen Wohntrend hält.