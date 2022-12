Die beleuchteten Traktoren von „Wir bringen euch zum Strahlen“ fahren in diesem Jahr ein zweites Mal. Dann geht es nach Lübeck. Foto: Citiynewstv up-down up-down Trecker-Parade am 11. Dezember Wir bringen euch zum Strahlen: Beleuchtete Trecker fahren zum UKSH Lübeck Von Patrick Niemeier | 10.12.2022, 10:15 Uhr | Update vor 59 Min.

Nach dem großen Erfolg der Fahrt bunt geschmückter und leuchtender Traktoren zum UKE Hamburg am Wochenende, geht es am 11. Dezember weiter. Zum ersten Mal fahren die Landwirte auch zur Kinderkrebsstation am UKSH in Lübeck, um krebskranke Kinder zu beschenken. Start ist wieder in Eichede.