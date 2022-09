Die Allmende Wulfsdorf: Ein Projekt für gemeinschaftliches, nachhaltiges Zusammenleben. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Exkursion der BUNDjugend Wie nachhaltiges Leben in der Allmende Wulfsdorf bei Ahrensburg funktioniert Von Joshua Hirschfeld | 26.09.2022, 11:10 Uhr

Mit einer Exkursion möchte die BUNDjugend am 15. Oktober einen Einblick in das Zusammenleben in der Allmende Wulfsdorf gewinnen. Der Ausflug ist Teil der Exkursionsreihe „Nachhaltige Lebenswelten“.